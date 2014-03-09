В Харькове неизвестный открыл стрельбу из автомата, есть жертвы

В Харькове на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Бакулина, в кафе-магазине "Норма" сегодня в 18.26 неизвестный открыл стрельбу из автомата, есть жертвы.

Об этом сообщил прокурор Харькова Евгений Попович, передает MediaPort.

"Могу только пока сказать, что есть жертвы. Подъезжаю на место", - сказал Попович по телефону.

По информации издания, на месте происшествия осталось оружие — автомат.

Количество жертв и их состояние в правоохранительных органах пока уточнить не смогли. По предварительной и неофициальной информации, убит один из братьев (младший) Слоневских ("Слон"), занимавшийся "обналичиванием" финансов.

По неофициальной информации, в результате стрельбы было убито два человека, и ещё один — официант кафе — пострадал.

Напомним, в феврале, на улице Большой Житомирской в центре Киева "титушки" растреляли двух молодых людей, один из них погиб.

фото: MediaPort.