В Харькове неизвестный открыл стрельбу из автомата, есть жертвы

По информации издания, на месте происшествия осталось оружие — автомат.
Об этом сообщил прокурор Харькова Евгений Попович, передает MediaPort.
"Могу только пока сказать, что есть жертвы. Подъезжаю на место", - сказал Попович по телефону.
По информации издания, на месте происшествия осталось оружие — автомат.
Количество жертв и их состояние в правоохранительных органах пока уточнить не смогли. По предварительной и неофициальной информации, убит один из братьев (младший) Слоневских ("Слон"), занимавшийся "обналичиванием" финансов.
По неофициальной информации, в результате стрельбы было убито два человека, и ещё один — официант кафе — пострадал.
Напомним, в феврале, на улице Большой Житомирской в центре Киева "титушки" растреляли двух молодых людей, один из них погиб.
фото: MediaPort.