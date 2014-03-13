Под Ялтой "крымская самооборона" напала на украинский пограничный пост

В Крыму продолжаются нападения вооруженных людей без опознавательных знаков на украинских военных. Так, под Ялтой произошло вооруженное нападение на пограничный пост Украины.

Об этом со ссылкой на свидетеля происшествия, сообщает ТСН.

По информации, 12 вооруженных лиц, которые представились "крымской самообороной", в пгт Ливадия напали на пограничный пост. Они сломали замки и выбили окна, после чего пограничники были выведены из здания под дулами пистолетов.

Кроме того сообщается, что была похищена радиолокационная станция "Буревестник" и служебная документация.

Ранее "Главред" сообщал, что в Крыму российские военные блокируют украинские военные части. В четверг, 13 марта, утром в районе бухты Донузлав они затопили уже четвертый корабль ЧФ РФ.