Драка на митинге в Донецке: один человек погиб, еще 10 в больнице

В четверг, 13 марта, в Донецке на площади Ленина пророссийские активисты напали на участников митинга за единство Украины. В результате драки один человек погиб, еще 10 оказались на больничной койке.

Об этом сообщается в микроблоге в Твиттере "Новостей Донбасса"

Издание пишет, что один человек умер от ножевого ранения во время столкновений в Донецке. Смерть подтверждают в ДонОГА.

10 человек были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города, однако данные о количестве пострадавших уточняются.

Позже стало известно о гибели минимум двух людей и о 50 пострадавших в результате драки.

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Ранее "Главред" сообщал, что сепаратисты избивали участников митинга до крови. В ходе драки несколько человек были избиты, а одного из участников митинга вынесли на носилках, у него был окровавлен весь живот.

Видео: youtube.com