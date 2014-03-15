Милиция задержала в Харькове 40 человек, а пограничники не пустили 500 россиян в Украину

После того как в Харькове была организована провокация со стрельбой и убийством двух человек, милиция задержала около 40 человек, участвовавших в массовых столкновениях.

Об этом заявил зам главы МВД Сергей Яровой, сообщает УНИАН.

По словам Ярового, ситуация стабилизировалась, правоохранители изучают все вещдоки и записи видеокамер внешнего наблюдения, выясняют, что стало причиной таких действий, а также каким образом вели себя правоохранители.

"Сейчас идет масса информации всевозможной, после трагических событий в Донецке, таких же событий, которые произошли в Харькове, и сейчас есть информация, что такие именно события провоцироваться будут в Киеве", - сказал Яровой.

Он отметил, что "безусловно, мы пытаемся адекватно реагировать, по отдельным регионам мы должны сконцентрироваться, собрать весь свой потенциал, чтобы вывести людей из-под удара, предупредить и не допустить того кровопролития, которое, к сожалению, продолжается у нас в стране".

Также стало известно, что украинские пограничники за минувшие сутки не пропустили через границу 480 граждан России, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, за последние дни 36 россин получили запрет на въезд в Украину.

Напомним, что в результате конфликта в Харькове погибли два человека, тяжело ранен сотрудник милиции. Больше о массовых беспорядках в Харькове читайте здесь.