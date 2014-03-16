В Днепропетровске задержали охрану Царева с оружием, арматурой и флагами России

В Днепропетровске активисты "Правого сектора" и милиция задержали четырех парней на двух автомобилях, в багажниках которых находились три помповых ружья, охотничьи патроны, ножи и арматура.

По данным пресс-службы Штаба национальной защиты Днепропетровской области, молодые люди вели себя агрессивно, сообщает "Интерфакс-Украина".

При задержании один из них угрожал милиционерам и активистам, утверждая, что он - начальник охраны нардепа-регионала Олега Царева.

Как сообщил замглавы Днепропетровской ОГА Святослав Олейник, все четверо были задержаны и доставлены в Бабушкинский райотдел милиции.

"Их личности устанавливаются", - сказал Олейник

В задержанных автомобилях в ходе обыска были найдены армейские защитные шлемы, ножи, каски, маски и паспорта граждан РФ, флаги России, Украины, пророссийская символика.

По словам активистов "Правого сектора", одна из задержанных машин без знаков находилась на митинге пророссийских сил, который проходил в воскресенье в Днепропетровске, и при приближении сотрудников милиции водитель резко отъезжал, избегая общения с сотрудниками ГАИ.

Лидер днепропетровского "Правого сектора" Андрей Денисенко на своей странице в Facebook написал: "Только что в Днепре в районе ул. Монтажной наши активисты вместе с милицией задержали 2 авто с вооруженными 2 помповыми ружьями боевиками нардепа Царева во главе с его помощником Скажутиным. Оружие вроде бы зарегистрировано, боевики одновременно являются членами пророссийской группы "Сопротивление" и работниками охранного агентства "Явир-2000", которое с автоматами охраняет усадьбу надрепа-украинофоба в Старых Кодаках. Ведут себя борзо, но наши контролируют ситуацию, вели их от митинга пророссийских сил. Интересное "мирное собрание", - написал Денисенко.

Сам Царев о происшествии с участием его помощника он не слышал. "Игорь Скажутин – действительно мой помощник. К оружию он не имеет никакого отношения. Он сейчас дома, можете ему позвонить, он только посмеется над этим. А Денисенко много чего говорит", - заявил нардеп в комментарии "Вестям".

Фото: Facebook Олега Царева