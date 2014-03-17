Похищенный боевиками Аксенова священник УГКЦ нашелся в Украине

В воскресенье, 16 марта, нашелся священник УГКЦ Николай Квич из Севастополя, который, как предполагалось, был дважды похищен "самобоороной Крыма", подконтрольной самозваному премьеру Сергею Аксенову.

Как выяснилось, о.Николаю с помощью прихожан удалось выехать из Крыма и сейчас он находится на материковой Украине, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Квич по телефону опроверг сообщение о его силовом захвате. "У двери квартиры, где я проживаю, действительно, сегодня было несколько неизвестных лиц, которые непрестанно в течение длительного времени звонили в звонок и стучали в дверь. Когда они ушли, мы с прихожанами воспользовались этим случаем и я покинул помещение. С собой смог забрать только евхаристический набор (чашу и дискос) и документы", - рассказал священник.

Отец Квич также рассказал, что общался с о. Игорем Гавриливым, пастырем общины УГКЦ в Ялте, который сказал, что он и о. Богдан Костецкий, который душпастырствует в Евпатории, сейчас находятся в безопасном месте. Где именно - не сообщил, сообщает пресс-служба УГКЦ.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 марта "самооборона Крыма" похитила Квича прямо из церкви епархии Успения Пресвятой Богородицы г. Севастополе. Потом он повторно пропал 17 марта.