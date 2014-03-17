В Крыму оккупанты выгоняют семьи пограничников из квартир

В Крыму российские военные продолжают угрожать оружием и оказывать психологическое давление на пограничников и членов их семей.

В воскресенье, 16 марта, пограничникам отделов "Черноморское", "Евпатория" и "Севастополь", которые отказались присягнуть на верность "новой власти" Крыма, был поставлен ультиматум об их выселении вместе с семьями из служебных квартир.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает УНИАН.

Напомним, что 8 марта ночью российские солдаты штурмом захватили отдел пограничной службы "Щелкино". Они избили старшего смены пограничных нарядов и проникли в квартиры, где проживают семьи пограничников. Угрожая оружием, они приказали всем в течение 10 минут собрать вещи и покинуть территорию отдела.

Всего за прошлую неделю так называемые российские "миротворцы" принудительно выселили из ведомственных квартир 11 пограничников и 19 членов их семей, среди которых 9 детей, говорится в сообщении.

Однако, отметили в Госпогранслужбе, в условиях крайне сложной обстановки, ежедневно подвергаясь морально-психологическому давлению, шантажу, угрозам со стороны российских силовиков, украинские пограничники отказываются подчиняться непризнанной крымской власти и остаются верными присяге и украинскому народу.