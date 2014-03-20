В Кривом Роге загорелись танки, звучали взрывы: опубликовано видео

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар на территории 17-й отдельной танковой бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск.

По первоначальной информации, загорелись склады пишет сайт 0564.ua. По другим данным, загорелся танк, у которого взорвался боекомплект.

Очевидцы слышали и выстрелы и взрывы.

По состоянию на 18:15 горели танки в боксах, с полными боекомплектами, полностью заправленные топливом. Были слышны сильнейшие взрывы от детонирующих боеприпасов.

Как сообщили жители военгородка со слов военнослужащих-танкистов, в гараже загорелся сначала один танк, потом второй.



Танки стоят с полным боекомплектом, в том числе со снарядами. Плюс рядом еще 17 таких же машин. В 19 часов поступило сообщение, что пожар потушен.



Но в 20:30 взрывы еще продолжаются, возможно, это остатки боекомплекта разрушенного танка. Жителей начали эвакуировать, на данный момент народ возвращается домой.



Причины пожара пока не ясны.