В Минобороны не исключили, что пожар в танковой части Кривого Рога мог быть диверсией

В Министерстве обороны Украины не исключают, что вчерашний пожар в танковой части в Кривом Роге на Днепропетровщине мог произойти в результате диверсии или саботажа.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков, передает УНИАН.

"Вчерашние события в Кривом Роге ... вызывают обоснованные подозрения, потому что недавно эти машины проверялись и все было в порядке. А тут внезапно и подозрительно они загорелись, когда там (в боксах – ред.) практически не было людей... Такие события ложатся в определенную канву либо диверсионной деятельности, либо саботажа", - сказал он, отметив, что причиненный материальный ущерб" досадный, но поправимый".

Напомним, 20 марта в помещении хранилища парка боевых машин 17-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Кривом Роге, произошло загорание танка Т-64БВ.

Позже в Минобороне причиной пожара назвали короткое замыкание в радиостанции Р-123.