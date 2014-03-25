Опубликованы новые фото с места убийства активиста "Правого сектора" Саши Белого

В сети продолжают появляться фото с места убийства ровенского активиста "Правого сектора" Александра Музычко, более известного под прозвищем Саши Белого.

Напомним, что убийство произошло поздним вечером в понедельник, 24 марта, в кафе "Три карася". Там неизвестные устроили стрельбу, в результате которой погиб Саша Белый - его тело было найдено в нескольких десятках метров от кафе.

У Музычко обнаружены три огнестрельных ранения - в сердце и ногу. Тело было заковано в наручники. По данным местных изданий, нападение могла организовать российская диверсионная группа, ведь Музычко был объявлен в розыск в РФ якобы за пытки российских солдат в Чечне.

На территории самого кафе обнаружили несколько гильз, в том числе и от пистолета Макарова.

Также появилась информация, что все, что происходило в кафе, в том числе убийство, зафиксировали камеры наблюдения заведения. Все видеозаписи изъяли работники милиции.

Фото: charivne.info