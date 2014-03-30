На Донбассе разбился молдавский микроавтобус: есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 30 марта вблизи с. Лебединское Новоазовского района Донецкой области в крупном ДТП погибли 5 человек и 16 - пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 2 ч. 30 мин. 30 марта вблизи с. Лебединское Новоазовского района, на 658 км автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск, водитель частного микроавтобуса" Mercedes-Benz Sprinter "(Республика Молдова) не справился с управлением, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 16 пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы г. Новоазовск ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Напомним, 29 марта, в Тернопольской области произошло ДТП, жетрвами котрого стали два человека, еще 7 – пострадали.