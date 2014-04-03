На Полтавщине СБУ нашла тайник со снарядами и предупредила взрыв моста

В среду, 2 апреля, Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области предотвратило возможный взрыв моста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Карловском районе в лесу сотрудники СБУ совместно со специалистами облуправления ГосЧС обнаружили тайник с 36 артиллерийскими снарядами различного калибра и 5 минометными минами времен Великой Отечественной войны.

В тот же день местный житель обнаружил минометную мину рядом с опорой железнодорожного моста в селе Юзьковцы Лохвицкого района.

При осмотре места, неподалеку от ранее обнаруженной мины, сотрудники СБУ нашли предмет, похожий на самодельный запал. По предварительной оценке специалистов, запал может быть использован при инициировании взрывного устройства.

В настоящее время сотрудниками управлений СБУ и МВД Украины Полтавской области проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, которые могут иметь отношение к изготовлению самодельного взрывного устройства, - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что несколькими днями ранее в Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу из 40 вооруженных провокаторов, которые пытались дестабилизировать ситуацию в столице.

Фото: sbu.gov.ua