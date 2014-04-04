Российский броневик "Тигр" протаранил троллейбус под Симферополем: опубликованы фото и видео

В Крыму на трассе Симферополь-Ялта возле села Перевальное произошло ДТП. Российский военный бронеавтомобиль "Тигр" врезался в стоящий троллейбус.

Об этом сообщили очевидцы, проезжающие мимо, пишет Центр журналистских расследований.

По словам очевидцев, пострадавшие есть и среди пассажиров троллейбуса, и среди экипажа "Тигра". Точное количество пострадавших и степень травм выяснить не удалось. В ГАИ Крыма происшествие не комментируют, переадресовывая в МВД Крыма. Там ситуацию также пока не комментируют.

В Сети появилось видео аварии с участием российского бронеавтомобиля. Пользователь fanton2009111 выложил в YouTube запись с видеорегистратора.

В ГАИ и МВД Крыма в то время комментировать произошедшее отказались.

Напомним, 2 апреля в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека, еще 4 – попали в больницу с травмами разных степеней тяжести.

видео: youtube.com