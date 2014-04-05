ДТП на Львовщине: 2 погибших и 11 раненых, опубликованы фото

В пятницу, 4 апреля, во Львовской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 11 – попали на больничную койку.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Львовской области.

Авария случилась около 13.30 в селе Рудники Николаевского района, где столкнулись семейный автомобиль Chrysler Grand Voyager с маршрутным автобусом БАЗ-079 "Эталон", следовавшим по маршруту Львов - Дрогобыч.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Chrysler.

Водитель и пассажир минивена погибли на месте происшествия, водитель и 10 пассажиров маршрутки были госпитализированы в Николаевскую центральную районную больницу и в Дрогобычскую местную больницу, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели, прибывшие по вызову на место происшествия, с помощью гидравлических ножниц провели изъятие тел погибших из искореженного автомобиля.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Хмельнитчине, жертвами которого стали 3 человека, еще 4 – попали на больничную койку.

Фото: dailviv.gov.ua