ДТП на Львовщине: 2 погибших и 11 раненых, опубликованы фото

Chrysler Grand Voyager столкнулся с автобусом "Эталон"
Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Львовской области.
Авария случилась около 13.30 в селе Рудники Николаевского района, где столкнулись семейный автомобиль Chrysler Grand Voyager с маршрутным автобусом БАЗ-079 "Эталон", следовавшим по маршруту Львов - Дрогобыч.
По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Chrysler.
Водитель и пассажир минивена погибли на месте происшествия, водитель и 10 пассажиров маршрутки были госпитализированы в Николаевскую центральную районную больницу и в Дрогобычскую местную больницу, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Спасатели, прибывшие по вызову на место происшествия, с помощью гидравлических ножниц провели изъятие тел погибших из искореженного автомобиля.
Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Хмельнитчине, жертвами которого стали 3 человека, еще 4 – попали на больничную койку.
Фото: dailviv.gov.ua