На Волыни микроавтобус сорвался в реку: трое погибших

На Волыни микроавтобуса Ford-Transit, двигаясь по берегу реки Турия, сорвался в воду.

В результате погибли три человека, сообщили в ГС ЧС.

"Около 9:00 5 апреля возле с. Задыбы Турийского района водитель микроавтобуса Ford-Transit, двигаясь по берегу реки Турия, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в реку. Вследствие ДТП погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

При этом никаких данных о числе пассажиров микроавтобуса в сообщении не приводится.

Напомним, в пятницу, 4 апреля, во Львовской области также произошло крупное ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 11 – попали на больничную койку.