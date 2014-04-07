В Харькове возле захваченной сепаратистами ОГА умер активист Евромайдана - СМИ

В Харькове на площади Свободы, где сепаратисты разогнали людей с украинской символикой, умер участник акции сторонников Евромайдана.

Погибшим является пожилой мужчина, пишет Медиапорт.

По информации издания, он принимал активное участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины.

Однако в какой-то момент ему стало плохо и он упал. Умершего харьковчанина увезла "скорая".

Напомним, в Харькове сепаратисты разогнали проходивший на площади Свободы митинг сторонников Евромайдана.

Молодчики с битами и в масках в течение нескольких минут разогнали стоявших на площади активистов с украинской символикой. Несколько людей пострадало.