В Донецке сожгли машину оппозиционного журналиста: опубликовано видео

В Донецке неизвестный сжег автомобиль главного редактора интернет-издания "Новости Донбасса" Алексея Мацуки.

Об этом сам журналист сообщил на своем Facebook.

"Только что мне сожгли автомобиль", - написал он в ночь на 12 апреля.

Позже стало известно, что машину сжег неизвестный, который облил автомобиль горючим веществом и поджег его.

"В 00.33 неизвестный мужчина подошел к автомобилю редактора, припаркованному у его дома, облил горючим веществом и поджог. Автомобиль потушили соседи Мацуки, которые вызвали милицию. В последнее время он неоднократно получал анонимные угрозы от сепаратистов", - говорится в сообщении местных СМИ.

Кроме того, в Сеть было выложено видео с камер наблюдения, установленных на доме. На ролике видно, как к машине подходит мужчина в темной куртке и светлых брюках, держа в руке небольшую емкость, и спешно начинает поливать лобовое стекло автомобиля.

Затем неизвестный зажигает спичку, бросает на стекло, машина мгновенно загорается, а неизвестный скрывается.

Мацука – довольно известный в регионе оппозиционный журналист, которому уже неоднократно угрожали, в том числе поджигали входную дверь в квартире, которая находится на первом этаже двухэтажного дома.

Видео: "Новости Донбасса"