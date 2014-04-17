Российские СМИ назвали фамилии боевиков, убитых и раненых при штурме воинской части в Мариуполе

17 апреля 2014, 15:50

Медики говорят только об одном убитом.

Сепаратист в Мариуполе

Продолжает обрастать подробностями история со штурмом воинской части в Мариуполе, во время которой украинские силовики дали отпор боевикам.

Стрельбу могли начать не военные, а провокаторы, сообщает LifeNews.

По данным издания, в результате стрельбы погибли три человека. Еще 13 получили различные ранения.

Погибшие*:

1) Авербах А. М. - огнестрельное ранение

2) Угужва А. - 1974 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

* Третий погибший - мужчина, имя которого пока не установлено. Предположительно, ему 40-42 года.

Раненые:

1) Шевченок С. В. 1973 г.р. - огнестрельное ранение.

2) Александров И. В. 1962 г.р. - огнестрельные ранения

3) Попакитца В. В. 1993 г.р., поселок Сартана - огнестрельное ранение

4) Михальский Р. С. 1981 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

5) Коваленко В. А. 1945 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

6) Уртисьев С. В. 1968 г.р. - огнестрельное ранение

7) Милюков Н. А. 1986 г.р., Мариуполь - ножевое ранение

8) Саркисян А. М. 1973 г.р., Донецк - огнестрельное ранение

9) Соловьев П. С. 1992 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

10) Лабедник М. Д. 1960 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

11) Ерашенков И. А. 1978 г.р., Донецк - огнестрельное ранение

12) Троцак О. В. 1970 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

13) Хараджа А. И. 1988 г.р., Мариуполь - огнестрельное ранение

Любопытно, что утром местные медики подтвердили гибель только одного человека и оказали помощь 16-ти раненым, пишет издание 0629.com.ua

Ранее "Главред" сообщал, что 16 апреля пророссийские активисты пытались захватить военную часть в Мариуполе. В результате чего, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, среди нападавших трое убито, 13 ранено, 63 задержано.

Больше об антитеррористеческой операции читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: 0629.com.ua

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