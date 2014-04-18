На Донбассе боевиками похищены уже четыре человека

За последние двое суток в Донецкой области как минимум четыре человека были похищены вооруженными боевиками.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает ТСН.

В числе похищенных оказались журналист, депутат горсовета, сотрудник центра радиоволн и сын местного общественного активиста.

Так, в среду, 16 апреля, в Краматорске был похищен сотрудник Украинского госцентра радиоволн.

"На одной из улиц Краматорска вооруженные лица с применением двух бронетранспортеров осуществили циничный захват автомобиля, оборудованного средствами для осуществления радиотехнического контроля", - сообщили в пресс-службе организации. Вместе с автомобилем был похищен и сотрудник УГЦР.

В тот же день в соцсетях распространилась информация, что в ходе нападения на квартиру общественного активиста Артура Стуликова в Славянске был похищен его сын. Также в среду пропала связь с журналистом Сергеем Лефтером, а в четверг информация о его похищении подтвердилась.

Следующим в списке похищенных является депутат городского совета Горловки Владимир Рыбак. Вероятным мотивом похищения Рыбака стало то, что накануне он сорвал флаг так называемой "Донецкой республики" на здании горсовета.

Ранее "Главред" сообщал и о похищении одного из лидеров сепаратистов. В Горловке исчез "народный мэр" Александр Сапунов, а также чета Шевченко - Евгений и Татьяна.