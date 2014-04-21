В Донецке боевики грозились поджечь офисное здание за флаг Украины

В понедельник, 21 апреля, в Донецке представители так называемой "Донецкой народной республики" потребовали снять флаг Украины с башни "Лизинг-центра" на площади Ленина.

Об этом сообщает "ОстроВ".

Как пишет издание, к офисному центру подъехали четыре человека в камуфляже - двое из них скрывают лица под масками. Руководит группой некий Александр Васильев, назвавшийся журналистом.

От имени "народного вече" он потребовал снять украинский флаг. Если это требование не будет выполнено, представители самозваной ДНР угрожают поджечь здание.

В ответ охрана здания просто вызвала наряд милиции – правоохранители прибыли на место и составляют протокол.

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке Донецкой области сепаратисты заговорили о создании "Федерации Народных Республик" - Донецкой, Харьковской, Луганской и Одесской.

Фото: ostro.org