В Константиновке подожгли редакцию газеты: критиковала "Донецкую республику"

В ночь на среду, 23 апреля, в Константиновке Донецкой области неизвестные забросали коктейлями Молотова редакцию местной газеты "Провинция".

Неизвестные связали редакцию с "Правым сектором", сообщает Gazeta.ua.

Редактор издания Михаил Разпутько рассказал: "У нас разбили 2 окна в кабинеты и бросили пластиковые бутылки с зажигательной смесью. Одна не загорелась, а во втором кабинете возгорание произошло".

По его словам, пропал компьютер, комната полностью обуглена, но прогорела пластиковая водопроводная труба и погасила огонь. "Записи с камер видеонаблюдения есть, но поджигателей на них не удалось рассмотреть", - заметил руководитель газеты.

Он также рассказал, что 18 апреля сотрудники издания, пришедшие на работу, увидели над входом надпись: "Здесь идет прием в Правый сектор", рядом: "Хватит врать" и еще: "Фашизм не пройдет". Двумя-тремя неделями раньше были надписи матом в адрес издания.

"А вчера, когда мы делали выпуск, примерно в обед, позвонил мужчина и сказал: "Еще раз напишите плохо о Донецкой республике, пеняйте на себя". Мы пока планируем продолжать работать. В марте на одном из митингов один местный пророссийский активист призывал сжечь нас, идут призывы бойкотировать "Провинцию", активная антиреклама. Хотя мы стараемся быть нейтральными", - рассказал Разпутько.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе боевики избивают и похищают журналистов. В Луганске митинге сепаратистов был избит журналист Максим Данильченко, в Славянске исчез Сергеей Лефтер, а в Горловке - Евгений Гапич.

Фото: gazeta.ua