В Славянске сепаратисты арестовали журналиста из США, ищут связь с "Правым сектором"

В захваченном сепаратистами Славянске Донецкой области боевики задержали журналиста американского издания Vice News Саймона Островского и содержат его под арестом

Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности отмечается, что, по мнению сепаратистов, Островский имеет двойное американо-израильское гражданство и также является информатором "Правого сектора".

Самозваный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, подтвердил, что Островский находится у них, сообщает РИА Новости.

"Мы подозреваем в нем информатора "Правого сектора", — пояснил Пономарев. "С ним обращаются хорошо, его кормят", — заверил он.

Напомним, в минувшие выходные в Славянске произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека. На месте происшествия нашли два полностью обгоревших авто с запорожскими номерами, в которых сепаратисты нашли сумку с вовсе не поврежденными визитками лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Фото: vice.com