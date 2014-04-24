На Днепропетровщине задержаны российские журналисты: в очках нашли шпионские камеры

В Днепропетровской области бойцы местной самообороны задержали журналистов российского телеканала НТВ, среди которых оказался Степан Чирич, снимавших стратегические объекты не только на обычные камеры, но и на скрытую видеокамеру, вмонтированную в очки.

Об этом со ссылкой на УСБУ в Днепропетровской области сообщает УНИАН.

"Во время съемок иностранные граждане использовали техническое устройство, закамуфлированное под очки с вмонтированной видеокамерой высокого разрешения, которая имеет признаки специальных технических средств негласного получения информации", - говорится в сообщении УСБУ.

Мужчин доставили в управление СБ Украины в Днепропетровской области. Один из них предъявил паспорт гражданина Республики Беларусь и представился журналистом российского телеканала НТВ и сообщил, что приехал для подготовки репортажей об Украине.

Вместе с тем у указанных граждан удостоверения журналистов отсутствовали. У иностранцев изъяты две фотокамеры, ноутбук и очки со встроенной миниатюрной видеокамерой.

По информации УСБУ, экспертиза подтвердила, что изъятые очки являются специальными техническими средствами, использование которых, согласно действующему законодательству, в Украине запрещено.

По данному факту следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что СБУ в рамках антитеррористической операции задержала двух особо опасных преступников, которые входили в диверсионную группу российского офицера – небезызвестного полковника Игоря Стрелкова.

фото: УНИАН