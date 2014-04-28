Подробности драки в Харькове: на ультрас напали с гранатами, битами и коктейлями Молотова

Продолжает обрастать подробностями история с нападением экстремистов на ультрас "Металлиста" и "Днепра". Милиция задержала 13 человек, у которых изъяли спецсредства, биты, каски, самодельные гранаты и "коктейли Молотова".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского УМВД.

"Активисты на площади незаконно установили палатки, сделали ограждение из деревянных поддонов и песка, зажгли костер и все это они делали с определенной целью. Об этом явно свидетельствуют изъятые у них опасные предметы, а именно: ящик с "коктейлями Молотова", маски, деревянные палки, взрывпакеты и гвозди", - говорится в сообщении.

Задержанные доставлены в территориальные подразделения милиции, проводится проверка.

Ранее "Главред" сообщал, что в Харькове сепаратисты напали на патриотичных ультрас. В результате драки пострадали 14 человек.

Фото, видео: МВД