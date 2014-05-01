Под Луганском обстреляли блокпост силовиков

Под Луганском 30 апреля около 30 неизвестных обстреляли блокпост.

Об этом сообщили в областном управлении МВД.

По данным милиции, обстрелу подвергся блокпост, расположенный в 3 км от Луганска, на автодороге "Красная Таловка – Луганск".

Нападавшие скрылись в направлении села Станично-Луганское.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "Главред", 30 апреля силовики уничтожили три блокпоста сепаратистов на дорогах к Славянску и сообщили о задержании группы диверсантов на Луганщине.

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