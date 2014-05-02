Опубликованы фото нападения сепаратистов и драки в центре Одессы, есть погибший

В пятницу, 2 мая, в Одессе проросийские сепаратисты забросали камнями и дымовыми шашками проукраинский митинг, в котором участвовали майдановцы, футбольные ультрас, активисты "Правого сектора" и "Самообороны".

Они скандировали "Слава Украине - героям слава! Слава нации - смерть врагам! Восток и Запад вместе", а также традиционные кричалки про Путина.

Напомним, что районе Дерибасовской участников акции атаковали пророссийские сепаратисты, они использовали светошумовые, дымовые шашки и камни.

Судя по фото, появившимся в Сети, боевики использовали травматические пистолеты, заряженные металлическими шариками. Но это не мешает проукраиснки настроанным активистам отлавливать их и избивать.

Онлайн-трансляцию из центра Одессы смотрите здесь.

"Сепаратисты строят баррикады в центре Одессы. Каким образом вооруженные люди оказались в центре города? Говорят, что это гастролеры", написал на своей странице в Facebook Виталий Уманец.

Кроме того, в соцсетях сообщают о погибшем во время столкновения с сепаратистами.

"Убили выстрелов в голову. Колорады вооружены, милиция их не задерживает", сообщает на свой странице в Facebook Юлия Прус.

Тело молодого человека лежит на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской. Также есть несколько десятков пострадавших, в том числе сотрудники милиции, сообщает УНИАН.

Фото: Facebook Виталия Уманцу, Facebook Юлии Прус