Ночью под Одессой сгорели два блокпоста

Под Одессой в ночь на 6 мая сгорели два блокпоста: в районе рынка "Седьмой километр" и возле переправы со стороны Ильичевска.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря одесского Евромайдана Алену Балабу передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, неизвестные подожгли блокпосты "коктейлями Молотова", но в результате пожара никто не пострадал.

"Никто из людей не пострадал – гражданских людей накануне попросили не заступать на дежурство. Милиция и ГАИ находились в стороне от укреплений. Они и вызвали пожарных", - подчеркнула Балаба.

Также она отметила, что "сейчас на блокпостах нет гражданских наблюдателей".

"Проходит переформатирование блокпостов и переговоры с Нацгвардией и милицией. Завтра, по всей видимости, мы будем знать подробности этого переформатирования", - написала она.

При этом в милиции сообщили, что вообще не в курсе инцидента, а в пресс-службе ГСЧС по Одесской области заявили, что знают о факте пожара на одном из блокпостов, но никаких подробностей сообщить не могут.

Напомним, после трагических событий 2 мая представители одесского Антимайнада объявили "охоту" на сторонников единой Украины.

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