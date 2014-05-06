Ночью под Одессой сгорели два блокпоста

Возле Одессы в ночь на вторник "коктейлями Молотова" были подожжены два блокпоста.
Под Одессой в ночь на 6 мая сгорели два блокпоста: в районе рынка "Седьмой километр" и возле переправы со стороны Ильичевска.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря одесского Евромайдана Алену Балабу передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, неизвестные подожгли блокпосты "коктейлями Молотова", но в результате пожара никто не пострадал.
"Никто из людей не пострадал – гражданских людей накануне попросили не заступать на дежурство. Милиция и ГАИ находились в стороне от укреплений. Они и вызвали пожарных", - подчеркнула Балаба.
Также она отметила, что "сейчас на блокпостах нет гражданских наблюдателей".
"Проходит переформатирование блокпостов и переговоры с Нацгвардией и милицией. Завтра, по всей видимости, мы будем знать подробности этого переформатирования", - написала она.
При этом в милиции сообщили, что вообще не в курсе инцидента, а в пресс-службе ГСЧС по Одесской области заявили, что знают о факте пожара на одном из блокпостов, но никаких подробностей сообщить не могут.
Напомним, после трагических событий 2 мая представители одесского Антимайнада объявили "охоту" на сторонников единой Украины.
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