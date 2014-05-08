На Луганщине террористы убили активиста "Просвиты", а машину с телом сожгли

В четверг, 8 мая, в Грековском лесу Луганской области обнаружили тело исчезнувшего накануне Валерия Сала, который являлся председателем ячейки "Просвиты" в Красном Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сожженную машину вместе со сгоревшим телом активиста нашли сегодня, а накануне, 7 мая его похитили боевики так называемой "Донецкой народной республики", рассказала зампредседателя донецкой областной "Просвиты" Мария Олийнык.

"7 мая боевики ДНР похитили жителя села Шантриголова Краснолиманского района, фермера, выступавшего за единство Украины Валерия Сала, - рассказала Олийнык. - У них как раз должно было пройти собрание местной ячейки. Его машину остановили в центре села вооруженные люди, избили до бесчувственного состояния, погрузили в багажник его машины и уехали, а сегодня сожженную машину вместе с телом нашли на Луганщине".

Ранее "Главред" сообщал о похищении боевиками на Донбассе троих активистов "Свободы".