В Донецке вооруженные люди напали на охрану исправительной колонии

В Донецке вооруженные люди в масках напали на дежурную часть исправительной колонии и захватили оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Нападавшие приехали в колонию на четырех автомобилях и зашли в караульное помещение, где находится дежурная часть.

По данным милиции, они завладели пистолетом Макарова и тремя автоматами Калашникова без патронов.

Никто из сотрудников колонии не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня сепаратисты также пытались сорвать митинг в честь Дня Победы, требуя сыграть гимн России.

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