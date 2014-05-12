При взрыве дома в Николаеве погиб один человек, еще пятеро – пострадали

В Николаеве в понедельник, 12 мая, в результате взрыва в жилом доме по адресу улица Лазурная, 40 один человек погиб, еще пятеро пострадало.

Об этом со ссылкой на ГУ ГосЧС в Николаевской области сообщает "Преступности.НЕТ"

Напомним, ранее сообщалось, что в жилом доме в микрорайоне Намыв произошел взрыв, в результате которого обрушились часть трех этажей в третьем подъезде. Ранее сообщалось, что пострадало два человека.

На данный момент спасатели продолжают эвакуацию людей из дома, к зданию подогнали кран, который разбирает образовывавшиеся в результате взрыва завалы.

видео: youtube.com