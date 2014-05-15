В Луганске террористы похитили человека под окнами многоэтажки: опубликовано видео

В Луганске неизвестные боевики с оружием среди бела дня под окнами многоэтажки похитили человека.

Видео момента похищения выложил в Интернет свидетель происшествия, передает "Украинская правда".

Ролик датирован 14 мая.

На кадрах видео пятеро вооруженных мужчин в бронежилетах выбросили из машины человека, бросили его на землю и обыскали автомобиль.

После этого, стреляя в воздух, человека отвели к другой машине и увезли.

Согласно комментариям автора съемки, инцидент произошел в Ольховском квартале, а нападение произошло из-за того, что боевики были уверены, что из этой машины стреляли.

Стоит отметить, что накануне в Луганске террористы прямо из кабинета похитили директора школы – женщину обвинили в саботаже сепаратистского "референдума".

Позже учителя все же освободили.

Кроме того, сегодня стало известно, что вооруженные террористы ворвались в квартиру сотрудника мэрии Краматорска и увели его под угрозой оружия.