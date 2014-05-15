В Луганске террористы похитили человека под окнами многоэтажки: опубликовано видео

В Сети появилось видео с похищением человека в Луганске.
В Луганске неизвестные боевики с оружием среди бела дня под окнами многоэтажки похитили человека.
Видео момента похищения выложил в Интернет свидетель происшествия, передает "Украинская правда".
Ролик датирован 14 мая.
На кадрах видео пятеро вооруженных мужчин в бронежилетах выбросили из машины человека, бросили его на землю и обыскали автомобиль.
После этого, стреляя в воздух, человека отвели к другой машине и увезли.
Согласно комментариям автора съемки, инцидент произошел в Ольховском квартале, а нападение произошло из-за того, что боевики были уверены, что из этой машины стреляли.
Стоит отметить, что накануне в Луганске террористы прямо из кабинета похитили директора школы – женщину обвинили в саботаже сепаратистского "референдума".
Позже учителя все же освободили.
Кроме того, сегодня стало известно, что вооруженные террористы ворвались в квартиру сотрудника мэрии Краматорска и увели его под угрозой оружия.