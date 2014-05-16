В Макеевке вооруженные люди ранили доверенного человека Порошенко

В Макеевке на доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко – Сергея Нестерова – было совершено вооруженное нападение.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Представителя Порошенко на 56-м избирательном округе атаковали три человека в темной униформе.

"Бандиты дождались, пока Сергей выйдет из машины, и, угрожая оружием, попытались взять его в плен. Получив сопротивление, террористы открыли огонь из травматического оружия. Оказавшись на земле, раненый в левую ногу, Сергей продолжал бороться, защищая свою жизнь, ему удалось спастись", - говорится в сообщении.

В штабе Порошенко отметили, что сейчас Нестеров находится в безопасном месте, однако в результате пулевого ранения у него поврежден голеностоп.

Также имеются множественные травмы лица, поломаны ребра и нос. В то же время, сам потерпевший заявил, что не надеется "на помощь со стороны правоохранительных органов".