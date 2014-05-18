В Донецкой области террористы расстреляли фермера - СМИ

Сегодня в обед, 18 мая, в селе Сергеевка в Славянском районе Донецкой области боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" расстреляли на глазах у семьи фермера.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", отмечая, что злоумышленники подозревали фермера в "связях с "Правым сектором".

Кроме вышесказанного напомним, что 9 мая на одном из блокпостов Луганщины террористы в упор расстреляли автомобиль, который не остановился на досмотр.

На месте погибли частные предприниматели - 38-летний Олег и 42-летняя Ирина Бурыхины из Антрацита. Их 10-летняя дочка Лиза в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

В тот же день в городе Константиновка Донецкой области на блокпосту боевики застрелили православного священника.

Больше о провокациях боевиков и действиях украинских силовиков читайте в спецтеме "Главреда".