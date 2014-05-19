Падение крана в Харькове: число жертв возросло

В субботу, 17 мая, в Харькове произошла страшная трагедия – на жилмассиве Алексеевском упал башенный кран. Тяжелая строительная техника и рухнула на два киоска, стоящие недалеко от общежития ХНУ. На место ЧП прибыли медики и спасатели, но спасти удалось не всех, сообщает "Сегодня".

На месте погибла 19-летняя студентка медуниверситета Виктория Кожанова, стоявшая возле продуктового киоска. Она училась на втором курсе лечебного факультета, приехала из Свердловска Луганской области и жила в общежитии №2.

"Вика была душой компании, поражала всех своей непосредственностью. Никто и подумать не мог, что такое может произойти", — поделилась сокурсница погибшей.

На первом этаже общежития установят фотографию Кожановой и цветы. "Родители к нам не приходили. У девочки есть тетя в Харькове, возможно, они остановились у нее. Соседка Вики по комнате в шоке, она сейчас не разговаривает", — рассказали в общежитии.

Пострадала также одногруппница Виктории Мария Рудова. По словам очевидцев, ее искали под завалами около 40 минут. "Она в сознании, переломов нет, нормально передвигается", — говорят однокурсники.

С места ЧП в неотложку увезли четверых, трое из них — в тяжелом состоянии. Позже в больнице скончалась Татьяна Правоторова, которая работала продавцом в хлебном киоске. По словам очевидцев, сотрудники МЧС буквально вырезали ее из торгового павильона. У погибшей остались супруг и 22-летний сын. На больничной койке оказалась еще один продавец хлеба — Елена Петрова.

"Лена в реанимации, у нее разрыв печени и легкого. Медики прогнозов не делают", — сказала мать пострадавшей. Очевидцем трагедии стала сестра женщины, которая работает неподалеку. "Молния ударила в небо, после этого — сильный порыв ветра, когда я подняла голову, увидела, что падает кран. Я мигом побежала, думала, что он падает на соседнее кафе, после этого послышался грохот и полетели искры, кран упал на киоск, где была Лена. Я кричала: "Леночка, только живи". Когда я подбежала, она выползала сама, я помогла ей. Голова была пробита, стекла везде, она присела и сказала, что у нее внутри что-то болит", — рассказала Инна Колногузова.

"Одной из вероятных причин падения крана следователи называют сильный порыв ветра", — говорят в облУВД.

Напомним, что в феврале 2013-го в центре Харькова на улице Пушкинской упал подъемный кран - погиб рабочий.