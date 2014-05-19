В Славянске при перестрелке снарядом повредило газопровод: опубликованы фото

В Славянске во время вооруженного столкновения украинских военных и террористов был поврежден газопровод, которым поставляется газ для частных домовладений.

Сейчас наблюдается горение газопровода, без газа осталось несколько домов в переулке Индустриальный, сообщает Insider.

Как сообщает российский журналист Андрей Краснощоков в своем Twitter, три снаряда, которые были запущены с Карачуна, упали на юге Славянска.

"Один снаряд украинской артиллерии упал в угол участка, за 7 метров от жилого дома, повредил газопровод. Два других упали возле железнодорожных путей", - написал корреспондент в микроблоге.

"В доме находился этот мальчик-школьник, его отец и бабушка. Все живы, ранений нет. Спасло, что были в своих комнатах", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске боевики захватили объекты ГТС.

Под угрозой находится газоснабжение ряда энергогенерирующих объектов региона, в том числе Углегорской ТЭС