На Донбассе перестрелка на границе: один убитый, двое раненых

В понедельник, 19 мая, в результате перестрелки в районе госграницы на Успенке в Амвросиевском районе Донецкой области один человек был убит, еще двое получили ранения.

Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой ОГА сообщают "Новости Донбасса".

Один из них - в тяжелом состоянии. Данных о том, с какой стороны пострадавшие — пока нет.

Издание напомнило, что под Амвросиевкой началась перестрелка между украинскими военными и сторонниками ДНР.

Напомним, что именно в Амвросиевке 5 мая боевики напали на пограничников и захватили их оружие.