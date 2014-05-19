На Донбассе перестрелка на границе: один убитый, двое раненых

В районе госграницы возле Амвросиевки стреляли силовики и боевики ДНР.
В понедельник, 19 мая, в результате перестрелки в районе госграницы на Успенке в Амвросиевском районе Донецкой области один человек был убит, еще двое получили ранения.
Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой ОГА сообщают "Новости Донбасса".
Один из них - в тяжелом состоянии. Данных о том, с какой стороны пострадавшие — пока нет.
Издание напомнило, что под Амвросиевкой началась перестрелка между украинскими военными и сторонниками ДНР.
Напомним, что именно в Амвросиевке 5 мая боевики напали на пограничников и захватили их оружие.