В Одессе избирательный участок забросали "коктейлем Молотова" - СМИ

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента. В Одессе, где проходят выборы мэра, неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в избирательный участок.

Об этом руководитель штаба кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица Андрей Юсов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестные бросили в дверь участка № 511356 бутылку с "коктейлем Молотова". Огонь оперативно потушили сотрудники милиции и сейчас участок открылся для голосования.

Ранее "Главред" сообщал о подобном происшествии в Херсоне, где избирательный участок забросали "коктейлями Молотова".

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".

фото: ont.by

