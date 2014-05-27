В Житомире со стрельбой меняли руководство "Правого сектора" - СМИ

Во вторник, 27 мая, вечером в Житомире неизвестные люди с оружием захватили и удерживают около 20 активистов местного "Правого сектора".

Об этом сообщает "Журнал Житомира".

По словам других активистов ПС, у них сегодня должен был состояться съезд. "Собрались наши ребята со всей Житомирской области, потому что сегодня в Украине только в 4 областях официально нет организации "Правового сектора". Мы сначала сидели на площади Королева, а потом решили пойти в свой штаб, который находится в здании, где и БТИ (Большая Бердичевская). Когда открыли двери и несколько человек зашли в штаб, мы увидели, что там уже находятся люди в камуфляже и с оружием. Затем мы услышали автоматную очередь. После этого приехало много милиции. Сейчас здание оцеплено, а наши ребята оказались в заложниках", - рассказали активисты.

Позже выяснилось, что вооруженные люди в центре Житомира – тоже представители "Правого сектора", которые приехали из Киева, сообщает Житомир.info со ссылкой на очевидца.

"Из Киева на двух бусах приехали представители "Правого сектора", чтоб навести порядок в местной организации. Они хотели назначить своего руководителя и объяснить "цели и задачи" организации. В штабе "Правого сектора" действительно стреляли – автоматная очередь в пол, пострадавших нет. Сейчас люди из Киева ведут переговоры и хотят уехать. Но милиция не намерена отпускать вооруженных людей",- рассказали очевидец.

Сообщается, что сейчас идут переговоры с Дмитрием Ярошем о дальнейшей судьбе вооруженных людей из "Правого сектора".

Сейчас возле оцепленного здания полностью перекрыто движение. За ограждением собралось несколько сотен зевак. Во двор здания вошла группа бойцов спецподразделения милиции с автоматами.

Фото: zhitomir.info, zhzh.info