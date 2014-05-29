Журналист: на Харьковщине террористы обстреляли колонну силовиков, есть погибший

Недалеко от Изюма, в Харьковской области, террористы из засады обстреляли колонну украинских силовиков.

Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

"Только что бойцы ДНР обстреляли колонну силовиков. За двадцать минут до нашего проезда. Расстреляли замыкающий "Камаз". Говорят, что попали и из гранатомета, но я этот "Камаз" видел – пробитый, стекол нет, но пошел своим ходом и следов горения не заметно. Так что думаю, работали только из стрелкового", - рассказал он.

Также Бабченко отметил, что "засада была организована уже в Харьковской области, недалеко от Изюма".

"По одной информации – один погибший и трое раненых, по другой – один погибший и один раненый. Но судя по тому, что машин "Скорой помощи" проехало несколько, раненых скорее трое. Но не знаю – официальной информации пока нет", - подчеркнул журналист.

По его словам, "в зеленку ушла группа, сейчас работает там. Боя пока не слышно, лишь одиночные выстрелы".

"Дорога полностью перекрыта, никого не пропускают и не подпускают. При попытке подойти кладут лицом в землю. Погибший лежит на асфальте. Работает следственная группа", - резюмировал журналист.

Напомним, сегодня под Славянском террористы сбили украинский транспортный вертолет Ми-8. По последним данным, в результате нападения погибли 12 человек, среди них - генерал Сергей Кульчицкий.

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Видео: Аркадий Бабченко/youtube.com