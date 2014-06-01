Инцидент в Днепропетровске: школьница отравила 13 одноклассников

В Днепропетровске 13 учеников пятого класса одной из общеобразовательных школ города отравились прохладительным напитком, в который их одноклассница из-за давней неприязни подмешала средство для чистки канализации.

Об этом сообщили в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, отмечая, что ученики были доставлены в больницу с ожогами ротовой полости, пищевода и желудка.

Милиционеры напомнили детали инцидента. Так, по данным ведомства, во время проведения проверки сотрудники Самарского райотдела милиции Днепропетровска установили, что 30 мая в 12 часов под наблюдением преподавателей ученики находились на прогулке в лесополосе, где употребляли пищу и напитки.

"Одна из учениц, на почве давних неприязненных отношений с одноклассниками, размешала в бутылке сладкого напитка средство для чистки канализации и полученной смесью угостила одноклассников",- добавили в МВД.

Данная информация внесена в ЕРДР с предварительной правовой классификацией по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

До этого, по данным УНИАН, сотрудники ГСЧС сообщали, что в Днепропетровске 30 мая в областную больницу с болями в животе и ротовой полости были госпитализированы 13 учеников пятого класса общеобразовательной школы №39, которые после окончания уроков вместе с классным руководителем отдыхали в парке и употребляли прохладительные напитки.