В Горловке нашли два обугленных тела: мужчин убили выстрелами в голову

Вчера, 3 июня, в Горловке, Донецкой области, были найдены два обугленных трупа.

Тела нашел местный житель в роще возле одного из жилых массивов, передает Gorlovka.ua.

В милиции сообщили, что у обоих убитых – огнестрельные ранения в область головы.

При осмотре места происшествия были найдены российские монеты.

На место "находки" выехала следственно-оперативная группа Калининского райотдела милиции.

Опознать убитых пока не удалось – тела неизвестных направлены на судмедэкспертизу.