Смертельное ДТП в Польше: состояние двух украинцев остается тяжелым

Стали известны подробности ужасного ДТП в Польше, где погибли семь человек. Как выяснилось, состояние двух из трех украинцев, попавших в польские больницы, остается тяжелым.

Об этом со ссылкой на украинское консульство в Кракове сообщает УНИАН.

Дипломаты пока не говорят, сколько украинцев могло погибнуть в этой аварии. "Сейчас на место выехал генеральный консул, который будет это выяснять", - отметили в консульстве.

Собеседница агентства сообщила, что на данный момент есть лишь подтверждение, что в польских больницах находятся трое граждан Украины.

В частности, в тяжелом состоянии находятся 41-летний мужчина и 26-летняя девушка, а у мужчины, 1976 года рождения, менее серьезные травмы. В консульстве сообщили, что эти граждане имели при себе разрешения на постоянное пребывание в Чехии.

Представитель полиции в Опольском воеводстве, где произошла авария, сказал, что во время аварии погибли как пассажиры автобуса, так и дорожные работники. Он сказал, что пока нет данных, кем являются погибшие, и рано говорить о причинах аварии.

По данным полиции, после ДТП в больницы попали 5 пострадавших, а на месте аварии погибли семь человек. "По предварительным данным правоохранителей, которые работают на месте, микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с микроавтобусом дорожной службы", - сообщили в полиции. В полиции назвали "очень серьезным" это ДТП, но опровергли сообщение некоторых СМИ о том, что после аварии один из микроавтобусов загорелся.

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