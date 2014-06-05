В Винницкой области убили руководителя избирательного штаба Порошенко

Сегодня, 5 июня, в городе Немиров Винницкой области был найден убитым руководитель избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в одном из районов региона.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Стало известно, что тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 12:30 в салоне его собственного автомобиля на одной из улиц Немирова.

"По данному факту Следственным управлением УМВД Украины в Винницкой области открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.

По данным милиционеров, в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, а также проводятся первоочередные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения этого преступления.