Провокация на Донбассе: боевики в форме украинской армии расстреляли семью – СМИ

В воскресенье, 8 июня, ночью возле поселка Войковский Амвросиевского района Донецкой области произошла провокация - люди в форме бойцов Вооруженных сил Украины расстреляли из автоматов машину с местными жителями.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "ОстроВ".

Как пишет издание, семья Тараненко ехала в автомобиле ВАЗ 2109, когда около 0.30 по ним открыли автоматный огонь люди, одетые в форму военнослужащих ВСУ.

Глава семьи В.Тараненко от полученных травм скончался. Его супруга госпитализирована с ранениями спины и бедра.

Ранее "Главред" сообщал, что на соседней Луганщине в городе Сватово мародерствуют преступники, переодетые в форму Национальной гвардии.