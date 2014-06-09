Провокация на Донбассе: боевики в форме украинской армии расстреляли семью – СМИ

Убит глава семьи, супруга ранена.
В воскресенье, 8 июня, ночью возле поселка Войковский Амвросиевского района Донецкой области произошла провокация - люди в форме бойцов Вооруженных сил Украины расстреляли из автоматов машину с местными жителями.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "ОстроВ".
Как пишет издание, семья Тараненко ехала в автомобиле ВАЗ 2109, когда около 0.30 по ним открыли автоматный огонь люди, одетые в форму военнослужащих ВСУ.
Глава семьи В.Тараненко от полученных травм скончался. Его супруга госпитализирована с ранениями спины и бедра.
Ранее "Главред" сообщал, что на соседней Луганщине в городе Сватово мародерствуют преступники, переодетые в форму Национальной гвардии.