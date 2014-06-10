Смертельное ДТП на Сумщине: водителя маршрутки приговорили к 10 годам тюрьмы

В Сумской области 28-летнего водителя, по вине которого в начале февраля на железнодорожном переезде маршрутка попала в ДТП, в результате которого погибли 12 человек, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, отметив, что Белопольский районный суд вынес указанный выше приговор 30 мая.

"Водителя осудили по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в прокуратуре.

При этом в ведомстве добавили, что ему дали максимальную меру наказания, предусмотренную санкцией этой статьи.

"Также водитель маршрутки, владелица транспортного средства, страховая компания и Южная железная дорога должны выплатить пострадавшим денежные компенсации, которые в совокупности составят 100 тыс. грн каждому. Они намерены отстаивать свои интересы в Апелляционном суде - но позиция прокуратуры в данном случае останется неизменной", - добавили в пресс-службе, пишет УНИАН.

Как ранее писал "Главред", водитель маршрутки, который выехал 4 февраля на ж/д полотно в Сумской области, работал нелегально.

Напомним, на железнодорожном переезде, оборудованном работавшей исправно автоматической сигнализацией произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением "Харьков–Ворожба".

В автобусе находились 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 – травмированы. Было открыто уголовное производство. В ходе допроса водитель признал свою вину, позже его арестовали.