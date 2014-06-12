16 детей-сирот из Снежного, похищенных боевиками, силой вывезены в Россию

16 воспитанников интерната в Снежном, похищенных боевиками, силой вывезены в Российскую Федерацию и сейчас они находятся в лагере для беженцев в Новошахтинске Ростовской области.

Об этом начальник службы по делам детей Донецкой обладминистрации Вера Сагайдак рассказала "Голосу Украины".

Вместе с детьми-сиротами находятся двое украинских воспитателей.

"Мама-воспитатель детского дома семейного типа с двумя родными и семью приемными детьми категорически отказалась покидать Украину и сейчас возвращается обратно. Других детей, от 1996 до 2008 годов рождения, силой перевели через границу. Сейчас 16 воспитанников интерната и двое воспитателей находятся в лагере для беженцев в Новошахтинске", - рассказала собеседница издания.

Напомним, сегодня боевики захватили автобус, на котором ехали 25 детей-сирот и воспитанников детских домов семейного типа. Они направлялись на отдых в Днепропетровскую области. Транспорт развернули в сторону контрольно-пропускного пункта "Должанский" Луганской области.