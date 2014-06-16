В Донецке КамАЗ с террористами столкнулся с маршруткой: опубликованы фото

В Донецке произошло столкновение КамАЗа, который перевозил террористов так называемой ДНР, и маршрутного такси.

Об этом сообщает "Донецк. Комментарии", отметив, что ДТП произошло на пересечении пр.Ленинского и ул.Ткаченко.

"Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Прибыли две бригады скорой помощи", - пишет издание.

В то же время журналисты отмечают, что лобовая сторона маршрутки получила значительные повреждения. По их данным, КамАЗ, кузов которого усилен металлическими щитами, остановился в нескольких десятках метров от места столкновения.

"Около 20 террористов оцепили место происшествия и препятствуют любой фото и видеосъемке", - добавили сотрудники СМИ.

Также стало известно, что движение по Ленинскому проспекту и ул.Ткаченко значительно затруднено.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что в Горловке Донецкой области на улице Интернациональной перевернулся КаМАз, который перевозил боевиков.

Фото: donetsk.comments.ua, vk.com