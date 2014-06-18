ДТП на Львовщине: джипы убили троих человек

Во вторник, 17 июня, вечером во Львовской области произошли два ДТП, жертвами которых стали три человека, а еще трое попали на больничную койку.

Одна авария случилась в 22.20 возле села Рясное Яворивского района на автодороге Львов – Краковец, где столкнулись джип Mitsubishi Pajero и две легковушки - ВАЗ-2107 и Renault Laguna.

Об этом со ссылкой на департамент по гражданской защите Львовской ОГА сообщает УНН.

В результате ДТП водитель и два пассажира "Жигулей" получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Львовскую коммунальную городскую больницу скорой медицинской помощи.

Водитель ВАЗа скончался в реанимации от полученных травм. Пассажирка ВАЗ-2107 получила травмы средней тяжести, а пассажир злополучной легковушки после оказания необходимой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Часом ранее на Львовщине произошла еще одна авария: столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и легкововушка Toyota Camry, - погибли два человека, а еще двое - получили травмы.

ДТП произошло 21.25 часов на автодороге Львов – Шегини, в селе Твиржа в Мостиского района, где погибли два человека, сообщает пресс-служба ГАИ Львовской области.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки - 22-летний и 21-летний жители Львова.

Водитель Toyotы, 23-летний львовянин, после оказания необходимой помощи, был отпущен домой. Водитель внедорожника тоже пострадал. Медики диагностировали у него тупую травму живота, поэтому мужчину пришлось госпитализировать

Ранее "Главред" сообщал, что 1 июня в Житомирской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще двое оказались на больничной койке.

Фото: dailviv.gov.ua