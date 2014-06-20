Бои с террористами на Донбассе: в Славянске погибли мать с сыном, а в Снежном – отец с дочерью

В пятницу, 20 июня, стало известно, что в захваченном террористами Славянске Донецкой области погибли мать с маленьким сыном.

Об этом сообщается на странице Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка в Facebook.

"Подтвержден еще один факт смерти ребенка в Славянске. Малолетний мальчик и его мама погибли от ранений, когда в городе шли боевые действия. Украина несет невосполнимые потери", - говорится в сообщении детского омбудсмена.

На странице Уполномоченного по правам детей также сообщается, что 12 июня во время боевых действий в окрестностях Снежного Донецкой области погибла девочка 1998 года рождения, а также ее отец. Мальчик 2000 года рождения (брат девочки) с ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение Днепропетровской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске погибли две детей - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Смерть детей наступила из-за осколочных ранений.