Падение вертолета в Харьковской области: милиция возбудила уголовное дело

По фату падения в Харьковской области украинского транспортного вертолета Ми-8 было открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел.

При этом в ведомстве добавили, что вертолет вышел на связь 21 июня утром, а потом исчез с радаров.

По данным милиционеров, он следовал по маршруту "аэродром Нежин - аэродром Чугуев", и в то утро вылетел с аэродрома Черниговской области.

"Почти сутки искали пропавшее воздушное судно. Всего было задействовано 39 единиц воздушной и наземной техники, почти 500 человек. Вертолет был найден в воскресенье утром в лесополосе возле населенного пункта Лазунивка (Харьковская область - ред.)", - добавили в ведомстве.

Сотрудники МВД подчеркнули, что данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что вертолет упал в субботу, 21 июня. Он доставлял груз в зону АТО. В результате инцидента погибли три человека, все - члены экипажа.

Стоит добавить, что причины падения сейчас выясняют эксперты.